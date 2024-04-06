مصرع شاب بحادث سير ذاتي في بيت لحم

وطن: لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه فجر اليوم السبت، جراء حادث سير ذاتي وقع في شارع المهد وسط مدينة بيت لحم .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، أن غرفة عمليات شرطة محافظة بيت لحم، تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير بشارع المهد، أصيب فيه 4 أشخاص كانوا يستقلون مركبة غير قانونية، وتم نقلهم للمستشفى، وقد أعلن الأطباء وفاة أحدهم فور وصوله المستشفى ، فيما فتح خبراء الحوادث في شرطة المرور تحقيقا في الحادث .

وأضاف ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث ، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساته حسب الأصول.