تقديرات الولايات المتحدة : هكذا سترد ايران على عملية الاغتيال في سوريا

وطن: قال مسؤولون امريكييون لشبكة سي بي اس ان هناك سيناريو ستختاره ايران للرد على عملية الاغتيال في سوريا من خلال مهاجمة مقرات دبلوماسية اسرائيلية في الاسبوع المقبل ، ومن المحتمل ان يكون الرد بوابل غير مسبوق من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

ووفق مسؤولين امنيين امريكيين فان تقيماتهم ان ايران سترد في وقت مبكر من الاسبوع المقبل مع انتهاء شهر رمضان المبارك .

فيما اعلنت شبكة سي إن إن عن مسؤول أمريكي رفيع، "ان إدارة بايدن قلقة من أن إيران ربما تخطط لضرب أهداف عسكرية أو استخباراتية داخل "إسرائيل"، مشيرا الى ان واشنطن في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني كبير خلال الأسبوع المقبل" .

وكانت اسرائيل قدر رفعت من حالة التاهب على الحدود الشمالية وتراقب عن كثب مؤشرات التصعيد بعد اغتيال محمد رضا زاهدي في دمشق والذي نسب الى اسرائيل.