بايدن يحث مصر وقطر على الضغط على حماس وبيرنز يزور القاهرة لإجراء محادثات بشأن المحتجزين في غزة

وطن: نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الرئيس جو بايدن كتب اليوم الجمعة إلى زعيمي مصر وقطر يدعوهما إلى الضغط على حماس من أجل إبرام اتفاق تبادل الأسرى مع الاحتلال.

وأفادت تقارير صحفية بزيارة وشيكة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في محادثات حول الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن مصادر، أنه من المتوقع أن يسافر بيرنز إلى القاهرة غدا السبت، لإجراء مزيد من المحادثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

كما قالت الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن التفاوض على وقف القتال وتبادل "الرهائن" هما السبيل الوحيد لوقف مؤقت لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أنه من المتوقع أن يتجه مدير الاستخبارات الأميركية إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، للاجتماع مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع ومسؤولين مصريين وقطريين، في مسعى لتحقيق انفراج في المحادثات الرامية لإطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف أكسيوس، نقلا عن مسؤول أميركي، أن موقف الرئيس جو بايدن "لم يتغير"، بشأن وجوب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار كجزء من صفقة "الرهائن"، ويجب أن يحصل ذلك "على الفور".