"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 183.. الاحتلال يرتكب مزيدا من المجازر بحق المدنيين ويعترف بإصابة جنوده خلال المعارك البرية في غزة

وطن: دخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، يومها الـ 183 تواليًا، تزامنا مع استمرار ارتكاب المجازر ضد المدنيين وقصف البيوت.

واعلنت الصحة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و82 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بإصابة خمسة من جنوده وضباطه في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 32,975 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 75,577، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 183: