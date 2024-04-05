الاحتلال يوافق على مرور شاحنات المساعدات الأردنية إلى غزة بشكل مباشر

وطن: وافق مجلس وزراء الاحتلال المصغر "الكابينت" الجمعة، على مرور شاحنات المساعدات الإنسانية من الجيش الأردني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى قطاع غزة بشكل مباشر.

وكان "الكابينت" ناقش الخميس زيادة المساعدة إلى قطاع غزة بواقع 500 شاحنة يوميا.

ومن شأن هذا القرار إدخال المساعدات الأردنية بشكل مباشر إلى قطاع غزة برّا، ووقف الإنزالات الجوية المعمول بها منذ شهور.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن كابينت الاحتلال وافق على فتح معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، للمرة الأولى منذ عملية طوفان الأقصى، لإدخال المساعدات من خلاله.

وأوضحت الهيئة أن كابينت الاحتلال وافق على استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات إلى القطاع.

في حين شدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، على أن فتح بعض الممرات الجديدة للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة "لا يكفي لمنع المجاعة"، في القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع متواصلة للشهر السابع على التوالي.

وقال بوريل في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "بعد التنديد واسع النطاق لمقتل سبعة من موظفي ورلد سنترال كيتشن على يد الجيش الإسرائيلي والضغوط الدولية المتزايدة، ستفتح الحكومة الإسرائيلية بعض الممرات للمساعدات الإنسانية".

وأضاف أن قرار الاحتلال فتح ممرات جديدة للمساعدات الإنسانية "لا يكفي لمنع المجاعة في غزة"، مشددا على ضرورة "التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي الملزم رقم 2728"، الذي يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، ورفضت "إسرائيل" تنفيذه.