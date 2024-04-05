مقتل مواطن في شجار شمال القدس المحتلة

وطن: قتل مواطن مساء اليوم الجمعة، إثر شجار في منطقة "الكسارات" شمال القدس المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن إشارة وصلت لغرفة عمليات شرطة محافظة ضواحي القدس بوقوع شجار بين مواطنين، استخدمت فيه أسلحة نارية، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، أحدهم بجروح خطيرة حيث أعلنت وفاته لاحقا.

وأكد ارزيقات أن قوة من الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الشجار وألقت القبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة القتل، و9 مواطنين آخرين مشتبه بمشاركتهم في الشجار.