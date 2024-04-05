جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لخسائره منذ بداية الحرب

وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة عن إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة في الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن 600 جندي وضابط قتلوا منذ بداية الحرب.

وأكد جيش الاحتلال إصابة 3 آلاف و193 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 1552 خلال العملية البرية التي شنها على غزة ضمن حربه المستمرة على القطاع لليوم الـ182، مشيرا إلى أن 268 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 26 منهم جراحهم خطيرة.

فيما أعلن جيش الاحتلال الاثنين الماضي، إن جنديا من الكتيبة 77 قتل في معارك غزة خلال الساعات الأخيرة حينها، في وقت تستمر فيه المعارك البرية مع فصائل المقاومة في شمال وجنوب القطاع، في أعقاب تأكيده وفاة أحد جنوده الأسرى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.