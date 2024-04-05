تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال عطلة عيد الفطر

صورة أرشيفية لحركة المسافرين عبر معبر الكرامة

وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، مساء اليوم الجمعة، تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة خلال عطلة عيد الفطر.

وأوضحت الهيئة أن المعبر سيعمل بشكل متواصل على جهة الدخول من صباح يوم الخميس 11-4-2024 وحتى ظهر يوم الجمهة 12-4-2024 لتسهيل دخول المسافرين المعتمرين.

أما يوم غد السبت 6-4-2024 فالمعبر مغلق بشكل كامل.

ويوم بعد غد الأحد تغادر الحافلة الأخيرة عند الـ3:30 مساء، بينما تغادر آخر حافلة في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء عند الـ4:00 مساء.