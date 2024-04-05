حزب الله وحركة امل ينعون 5 شهداء في قصف اسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان

وطن: أعلنت حركة أمل في لبنان استشهاد 3 من عناصرها في قصف اسرائيلي وهم محمد شيت وموسى الموسوي ومحمد وهبي.

وقالت الحركة في بيان لها ان الشهداء "ارتقوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني دفاعاً عن لبنان والجنوب".

بينما زفّت المقاومة الإسلامية الشهيد بلال حيدر حلّال والشهيد علي ناصر عبد علي "على طريق القدس بالتزامن مع قصف جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان".

وشنت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال سلسلة غارات على بلدات: ميس الجبل، وبليدا، فيما استهدفت الأسلحة الرشاشة بلدة كفر كلا تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

فيما أعلنت المقاومة في لبنان استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة



