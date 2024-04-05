الجامعة العربية الأمريكية ومستشفى Hclinic التخصصي يوقعان اتفاقية تعاون لتدريب طلبة الطب البشري

وطن: وقعت الجامعة العربية الامريكية ومستشفى Hclinic التخصصي اتفاقية تعاون مشترك لتدريب طلبة كلية الطب البشري الملتحقين بالجامعة في حرميها برام الله وجنين . وقد مثل الجامعة نائب الرئيس لحرم رام الله البروفيسور محمد آسيا وعميد كلية الطب الدكتور مالك زبن فيما مثل المستشفى مديره الطبي الدكتور جهاد مشعل ومديرة شؤون الموظفين هديل صوافطة .

وتتمحور بنود الاتفاقية حول تقديم مستوى عال من التدريب لطلبة الطب البشري في المرحلة السريرية وما قبلها على يد أمهر الأطباء المختصين في مستشفى Hclinic في أقسام الباطني والجراحة العامة والأطفال والنساء والتوليد والأقسام التخصصية من عظام وأعصاب وقلب وطوارئ وتخدير والأشعة التشخيصية.

وأكد أ.د. محمد آسيا أن الاتفاقية تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق شراكة استراتيجية مع مستشفى Hclinic وقال:" يأتي توقيع الاتفاقية في سياق نهج الجامعة لتطوير التعليم الطبي وفقا لمستويات عالية من الجودة ، ونسعى لتبني أفضل الوسائل والأساليب التعليمية الحديثة في تخصص الطب البشري.

ومن جانبه، أكد عميد كلية الطب بالجامعة العربية الأمريكية د. مالك زبن على أهمية إكساب طلبة الطب البشري المهارات العملية بجودة عالية وقال: "نسعى إلى تطوير كلية الطب البشري ودعم طلبتها وكوادرها، فجودة التدريب ستسهم مستقبلا في تحسين واقع الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في فلسطين"

وبدوره قال د. جهاد مشعل: "إن إدارة وأطباء مستشفى Hclinic يؤمنون باهمية إعطاء أفضل فرص التدريب والاهتمام الخاص بأطباء المستقبل ، فالارتقاء بقدرات ومعارف طلبة الطب البشري هو المؤشر الحقيقي للنهوض بالقطاع الصحي ونوعية الخدمات" .

يذكر أن الجامعة العربية الأمريكية توفر تخصص الطب البشري لطلابها في حرميها برام الله وجنين، وتسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال الطب في المنطقة.