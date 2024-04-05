سلام على سيدات الندى .. إلى الأم الفلسطينية.. بطولاتها وأحزانها..

كتبت د. سعاد محمد الصباح

1

سلامٌ عليكنَّ.. يا سيدات الندى والسماح

سلامٌ على الشجر المقدسي

وستر العباءات عند الصباح

سلامٌ عليكن، حين يجيء زمان العصافير،

أو حين يبدأ عصف الرياح

سلامٌ عليكن في كل وقتٍ..

فقد سقط الفرق بين جمال العيون،

وبين جمال السلاح..

2

سلامٌ عليكن.. أيتها الرائعات

أيا من تركتنّ مجد المرايا

لكي تلتحقن بمجد النضال.

سلام عليكن..

يا زارعات البنفسج، والورد،

فوق حديد النصال

سلام عليكن..

يا مرضعات البنادق،

يا مشعلات الحرائق،

يا صانعات الرجال..

3

سلامٌ عليكن.. أيتها الواقفات

كأشجار ورد بوجه الرزايا..

سلامٌ عليكن.. أيتها الضاحكات

أمام حصار المنايا.

سلامٌ عليكن.. يا واهبات الضحايا

ويا من جعلتنّ أعماركنّ نذوراً

وأولادكنّ لأجل البرايا هدايا

سلامٌ عليكن..

يامن كسرتنّ كل المرايا

4

سلامٌ عليكن.. يا حاملات الربيع إلينا

ويا حاملات السنابل

ويا من بأعينكن تضيء قناديل غزة

بريش البلابل

سلامٌ عليكن..

يا أنجم النصر، تلمع فوق جبين المقاتل

سلامٌ عليكن..

يا حارسات مداخل هذا الزمن..

يا بائعاتٍ أساورهن..

ليسلم هذا الوطن..

ويا فاتحات ضفائرهن الطويلة..

حتى ينام الوطن..

5

سلامٌ عليكن.. يا حاميات الحمى

وبحر المروءة والكبرياء..

سلامٌ عليكن في ورشة الشغل،

إن الحمائم أيضاً تجيد البناء..

فعند الكرام مكان لكل النساء

فمن قال إن الحروب تخيف الظباء؟

سلامٌ على السيف في كف أنثى..

وقد يصبح السيف أجمل

ما تتجمل فيه النساء..

6

سلامٌ عليكن..

أيتها الثائرات على منطق المدن الحجرية

سلامٌ عليكن

يا حاميات العروبة من خنجر الهجمة البربرية

سلامٌ عليكن في الحرب، أو في السلام..

سلامٌ عليكن في كتب الشعر، أو في هديل الحمام..

سلامٌ عليكن في شجن المنشدين،

وفي سحبات المقام.

7

سلام على شاطئ البحر

حيث الحقيقة تضحك دوما لأهل الغرام..

سلام من القلب

للفاطمات وللعائشات

وللمريمات وللزينبات

وللمئذنات تسلقن فوق ذراع الغمام

ولا تعذلوني إذا ما نسيتُ

فصعب على العاشقين الكلام..