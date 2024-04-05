زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة مدينة نيويورك.. وتوقف اجتماع مجلس الأمن دقيقة

وطن: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 4.8 درجة وقع بالقرب من مدينة نيويورك، صباح اليوم الجمعة، مما تسبب في اهتزاز المباني وفاجأ السكان في منطقة نادرا ما يحدث بها نشاط زلزالي ملحوظ، إلا أنه لم يسبب أي أضرار جسيمة فيما يبدو.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان بالقرب من وايت هاوس ستيشن بولاية نيوجيرزي ووقع بعد الساعة 10:20 صباحا (14:20 بتوقيت غرينتش) بقليل على عمق 4.7 كيلومتر.

وأفاد مراسل “القدس العربي”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بأن الزلزال أدى إلى توقف اجتماع مجلس الأمن الدولي، المنعقد صباح اليوم، ليتم استئنافه بعد نحو دقيقة.