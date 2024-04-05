إطلاق نار على دورية عسكرية لجيش الاحتلال على الحدود مع الأردن

رام الله – وطن: تعرضت مركبة عسكرية لجيش الاحتلال، الليلة الماضية، لإطلاق نار عند جسر الشيخ حسين على الحدود مع الأردن، حسبما أورد موقع "واينت" العبري اليوم الجمعة.

وذكرت تقارير عبرية، أن إطلاق النار ألحق أضرارا في الدورية، فيما لم يسفر عن إصابات.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن منفذ إطلاق النار اجتاز نهر الأردن وصولا إلى أحد مواقع الجيش الأردني، ومن هناك أطلق النار على الدورية دون أن يجتاز الحدود ثم أنسحب من المكان، فيما يدور يعتقد ان المنفذ جندي أردني.

وجاء في التفاصيل، أنه قرابة نحو الساعة 1:00 بعد انتصاف الليلة الماضية، جرى إطلاق نار من الجانب الأردني في المعبر على دورية عسكرية تابعة لكتيبة مسؤولة عن المنطقة.

وأفيد بأن القوة الإسرائيلية ردت بإطلاق نحو 10 عيارات نارية نحو مصدر إطلاق النار، فيما جرى الدفع بقوات معززة للجيش الإسرائيلي إلى المكان.

وأقر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، بتعرض دورية له لإطلاق النار قرب معبر "نهر الأردن" دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أنه باشر التحقيق في الحدث.