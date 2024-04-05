منظمة "المطبخ العالمي": نريد لجنة مستقلة للنحقيق في مقتل عمال الاغاثة في غزة

رام الله – وطن: طالبت منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية، أو ما يعرف بـ"المطبخ المركزي العالمي"، الجمعة، بأن تحقق لجنة مستقلة في مقتل موظفي الإغاثة التابعين لها في غارة جوية لجيش الاحتلال على غزة.

وقالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يحقق بنفسه بشكل موثوق فيه في "فشله"، وذلك بعد أن خلص تحقيق إسرائيلي في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة إلى ارتكاب أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات من جانب جيش الاحتلال.

منظمة المطبخ المركزي العالمي قالت في ردها على نتائج التحقيق الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال أقر بمسؤوليته عن الهجوم المميت على قافلة الإغاثة في غزة و"يتخذ إجراء تأديبياً بحق قادته، وهذه خطوات مهمة للمضي قدماً"، وأشارت إلى أنه بدون تغيير منهجي ستحدث إخفاقات عسكرية أخرى ومزيد من الاعتذارات ومزيد من الأسر المكلومة.