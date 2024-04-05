مئات الأردنيين يشاركون في مسيرة تطالب بوقف "العدوان" على غزة

وطن: شارك مئات الأردنيين، الجمعة، بمسيرة وسط العاصمة عمان، تطالب بوقف “العدوان” على قطاع غزة، وإسقاط اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة، وصولاً إلى ساحة النخيل (تبعد مسافة 1 كيلومترا عن المسجد) تحت شعار “جمعة غضب.. إسقاط وادي عربة (اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل) ووقف العدوان الصهيوني على غزة”، بدعوة من قوى حزبية وشعبية.

وهتف المشاركون “علا يا أردن علا.. الموت ولا المذلة” و”تسقط وادي عربة تسقط اتفاقية السلام مع إسرائيل” و”من عمان لغزة.. شاهد نصرة وعزة”، وغيرها من الهتافات الأخرى.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “قادمون يا قدس” و”المطلوب جسر إغاثي بري وجوي دائم” و”كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة”، و” وأوقفوا قتل الأطفال”، وغيرها.