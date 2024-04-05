بن غفير يهدد بجعل السجون "أكثر قسوة" تجاه الأسرى الفلسطينيين

رام الله – وطن: هدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، بجعل حياة الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل "أكثر قسوة".

وقال بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية: "سنجعل الأوضاع في السجون أكثر قسوة لأولئك الذين يريدون المس بالدولة".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في آذار عن تهديد بريطاني لدولة الاحتلال، بشأن معتقلي "حماس" بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصل إلى حد التلويح بوقف صادرات السلاح لـ"إسرائيل".

وطالبت بريطانيا، بحسب الصحيفة، السماح للصليب الأحمر بزيارة معتقلي "حماس" في السجون، بعد تقارير عن إساءة معاملتهم، وتعرضهم للتعذيب، والاحتجاز في ظروف سيئة.

وقالت الصحيفة؛ إن بريطانيا فاجأت "إسرائيل" بهذا الطلب، ووضعت ذلك كشرط لاستمرار تصدير السلاح، وقال كاميرون للإسرائيليين: "إذا بقي الوضع كما هو عليه، فلا تتفاجؤوا إذا تم الإعلان عن حظر تصدير السلاح من بريطانيا، وربما من جميع دول أوروبا".