مؤسسة التعاون وبنك فلسطين يطلقان حملة لتجنيد حوالي 400 مليون دولار لكفالة جميع ايتام العدوان على قطاع غزة.

وطن: رام الله – وطن: أطلقت مؤسسة التعاون اليوم ومجموعة بنك فلسطين حملة لتجنيد حوالي 400 مليون دولار لكفالة جميع أيتام العدوان على قطاع غزة.

وجاءت الحملة تحت عنوان "أيتام غزة، أطفالنا كلنا"، في وقت تشير التقديرات إلى أن حوالي 20,000 طفلا/طفلة أصبحوا أيتاماً بفقدانهم لأحد الوالدين أو كليهما، نتيجة العدوان الأخير على قطاع غزة.

وتأتي هذه الحملة ضمن " برنامج رعاية أيتام غزة" الذي أطلقته مؤسسة التعاون بالشراكة مع مجموعة بنك فلسطين لرعاية 20,000 طفل تيتموا نتيجة الحرب على غزة، ويهدف إلى تقديم الخدمات المتكاملة للأيتام بما يمكّنهم من العيش بكرامة ليصبحوا أشخاصاً فاعلين في مجتمعاتهم وبناء مستقبل أفضل لهم.

وتنسجم الحملة مع رؤية مؤسسة التعاون بـ"تمكين الأيتام ليعيشوا بكرامة، وليمضوا قدماً نحو تحقيق طموحاتهم وآمالهم وضمان حياة ومستقبلٍ أفضل لهم"، مؤكدة التعاون " نحن نؤمن أن مستقبل الأيتام في غزة هي مسؤوليتنا جميعاً."

وقالت المؤسسة انه على مدى السنوات الـ 15 الماضية، كانت مؤسسة التعاون السند لـ 4,261 يتيمًا ويتيمة في غزة وذلك بالاعتماد على نموذج شمولي نقوم من خلاله بتقديم الدعم في مجال التعليم والصحة وبعض الأنشطة الأخرى بالإضافة إلى دعم الأيتام بناءً على احتياجاتهم الفردية، بالشراكة مع شبكة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في هذه المجالات.