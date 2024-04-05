حمدي فراج يكتب لوطن: اشبعوهم ومن ثم اقتلوهم

تغيرات دراماتيكية حملتها مكالمة بايدن الهاتفية الأخيرة مع نتنياهو ، وهي المتعلقة بإدخال المساعدات فورا، حيث اعلن عن ادخال 500 شاحنة يوميا، فتح معبر بيت حانون "ايريز" لأول مرة منذ الطوفان ، و ميناء اسدود الدولي .

في أحد خطاباته مؤخرا ، أشار السيد حسن نصر الله ان أمريكا تستطيع وقف الحرب على غزة بجرة قلم، و تبين ان هذا صحيح جدا، فها هي تدخل المساعدات بمكالمة هاتفية، بل و تفتح "ايريز" و معه ميناء اسدود الذي يغني عن الميناء الجديد و الطريق البحري من قبرص الذي قررت أمريكا انشاءه مؤخرا و يصبح جاهزا خلال شهرين.

كانت المسألة تتطلب موافقة إسرائيل على ادخال المساعدات بدون اللف و الدوران، الاف الشاحنات تنتظر عند معبر رفح منذ اشهر طويلة، عدة مرات عرقل إسرائيليون دخول عدد محدود منها عند معبر كرم أبو سالم ، و عدة مرات قصفت الشاحنات بعد دخولها ، و عدة مرات قصف الجائعون الذين كانوا ينتظرون وصولها في الميدانين النابلسي و الكويتي في شارع الرشيد، و مؤخرا قصف عمال المطبخ العالمي من جنسيات أجنبية و استشهد منهم سبعة أشخاص.

في كل مرة تقريبا، كانت إسرائيل الرسمية تلجأ الى الأكاذيب المختلقة و المكشوفة لتبرير جرائمها ، و كانت أمريكا في كل مرة تصدقها، ابتدأت بالاونروا التي أخرجوها تقريبا من الخدمة، بدعوى ان 12 من موظفيها شاركوا في الطوفان ، مرورا بأن الشاحنات قتلت المتدفقين و المتزاحمين في مجزرة دوار النابلسي التي راح ضحيتها نحو ألف جائع بين قتيل و جريح ، وانتهاء بسن قانون الجزيرة التي اتهمت أيضا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر، ثم جاءت مجزرة عمال المطبخ ، و قالت انه خطأ فادح ، ليتبين انه قتل أسود مع سبق الإصرار و الترصد، ووفق الشاباك انه نتيجة لعدم إلتزام قيادات عسكرية ميدانية بالإجراءات المعمول بها ، و أنه لا يستبعد تكرار ما حدث مع هيئات اغاثية أخرى. لكن نتنياهو قبل ان يذهب رئيس الأركان الى اقالة و توبيخ عدد من القيادات المسؤولة ، صرح والابتسامة تغطي محياه ان هذا يحدث في الحروب ، ما جعل مدير المطبخ يرفض الرد على مكالمته .

لم يكن التجويع الممنهج لشعب بأكمله على مدار نصف سنة ، أمام العالم قاطبة ، بما فيه العالم العربي ، الذي وقف فيه نظامه السياسي امام جماهيره ذليلا او عاجزا ، شأنا حمساويا ، لكي تضعه على طاولة التفاوض القطرية و المصرية ، أكثر منه قطريا او مصريا او أي نظام عربي أخر ، و بالتحديد ، تلك التي تقيم علاقاتها مع هذا الكيان المجرم ، لقد كانت المسألة التجويعية شأنا عالميا ، رغم ان البعض الفلسطيني حمل مسؤولية كل ما يحدث في غزة بما في ذلك التجويع على كاهل حماس ، فماذا يا سيد العالم الحر جو بايدن عن قتل الأطفال و النساء و الأبرياء و عمال الإغاثة والأطباء و الممرضين و الصحفيين، أليس هذا القتل الابادي اكثر خطورة من تدخيل المساعدات ، ام ان أمريكا تريد : اطعموهم و من ثم اقتلوهم. علّ اطفالنا يقابلون و جه ربهم ببطون ممتلئة ، فيرضى عما تفعلون .