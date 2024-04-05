انطلاق مسيرات يوم القدس في إيران بالتزامن مع تشييع شهداء العدوان على القنصلية في دمشق

وطن: انطلقت في إيران مسيرات يوم القدس العالمي، في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، بالتزامن مع وصول جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق.

وتنظم هذه المسيرات في أكثر من 2000 مكان في مختلف المحافظات الإيرانية، وسيسير المشاركون من المساجد والساحات الرئيسية في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد إلى مكان إقامة صلاة الجمعة.

وضمن الفعاليات تحت شعار "يوم القدس من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار"، يتحدّث القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد حسين سلامي في مراسم طهران.

الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة أكد في كلمة أمس بالصوت والصورة في مناسبة انطلاق فعاليات يوم القدس الاستمرار في وحدة الساحات موجهاً التحية من قلب المعركة إلى حزب الله في لبنان، وحزب الله في العراق واليمن الأبيّ وسوريا العروبة والجمهورية الإسلامية في إيران.

وكذلك حيّا الجماهير التي خرجت في الأردن نصرةً لقطاع غزّة، مؤكداً أنّ صدى أصواتها تُسمع في غزّة.