بن غفير: ما نشره مكتب رئيس وزراء الاحتلال بشأن إدخال المساعدات لغزة غير صحيح

وطن: نفى وزير الاحتلال بن غفير ما قالته هيئة البث الاسرائيلية "ان المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) في حكومة الاحتلال الليلة انها اقرت خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة.

وقال بن غفير "ان ما نشره مكتب رئيس وزراء الاحتلال بشأن إدخال المساعدات لغزة غير صحيح، كما ان الطريقة الصحيحة لإعادة مختطفينا هي وقف إدخال المساعدات إلى غزة واشتراط إدخالها فقط بمقابل إنساني، لافتا الى ان من المؤسف أنه بدلا من الدخول لرفح هناك من يفضل الانخراط في إدخال معدات إلى غزة تنتهي في أيدي حماس".

فيما اوضحت هيئة البث الاسرائيلية "إن الكابينت الإسرائيلي بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب بينيي غانتس، وافق على اتخاذ خطوات "فورية" لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة".

وأشارت القناة إلى أنّ إسرائيل ستسمح بشكل مؤقت بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر ميناء أشدود وحاجزي بيت حانون/ إيريز، كما ستسمح بزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر (كرم أبو سالم) بحيث يتم ادخال 500 شاحنه يوميا.

يذكر ان الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار (في غزة) ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".