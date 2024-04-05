فراس باغي يكتب لـــوطن: التضخيم الإعلامي وهاتف بايدن

منذ اكثر من ستة ساعات والجزيرة تتحدث فقط عن تلفون بايدن مع نتنياهو وتداعياته، وطبعا النتائج كانت

هيرتسي هاليفي رئيس الاركان وبخ قائد المنطقة الجنوبية وقائدي الغرفة 162، وقام بتنحية قائد الناحال، وقائد المساعدة اللوائية

ومجلس الحرب قرر زيادة المساعدات

الخلاصة

اسرائيل غيرت سياستها زي ما بدها أمريكا، وخلصت الحكاية

ملاحظة

قال بعض المحللين

"1- *نذكّر بأن التضخيم الاعلامي الإسرائيلي الموجه حول الخوف من رد إيراني هو تضخيم سلبي مقصود."

"2- كذلك نشر فحوى مغلوط لمكالمة نتنياهو و بايدن على أن الأمريكي يهدّد الإسرائيليين بتغيير سياسة أمريكا هو تضليل مقصود."

واضح ان كل ما حدث من تضخيم لهاتف بايدن محاولة للقول بأن هناك مواقف امريكية قادمة وحاسمة وذلك لمنع التصعيد في المنطقة، بعد الرفص الإيراني لعدم الرد وإبلاغها الولايات المتحدة بانها سترد على ما قامت فيه إسرائيل من استهداف للقنصلية الإيرانية في دمشق

وواضح ان هذا التضخيم وكأن امريكا اصبحت مع الحق الفلسطيني وأنها ستحاسب إسرائيل على إجرامها في غزة، وهي طالبت فقط بمحاسبة من قتل عمال الإغاثة الدولية وليس من قتل 33 الف شهيد واباد كل قطاع غزة، وطالب بزيادة المساعدات وهي حق وفق القانون الدولي الإنساني، وطالب بوقف اطلاق نار عبر توسيع صلاحيات الوفد المفاوض الإسرائيلي للوصول إلى صفقة

السؤال المهم لماذا كل هذا التضخيم الإعلامي؟

اولا- لان هذا شيء جديد بين أمريكا وإسرائيل وبالتالي مبرر لنتنياهو للتراجع دون اعتراض سموتريتش وبن غفير

ثانيا- تخفيف حدة الضغط على الولايات المتحدة بسبب الكارثة الإنسانية من حلفاءها الدوليين والإقليميين، وإدخال المساعدات من ميناء أسدود ومن معبر إيرز، وهذا تم الموافقة عليه من قبل المجلس الامني والسياسي بوجود اقطاب التطرف في حكومة نتنياهو

ثالثا- التغطية على التصعيد الذي قد يحصل نتيجة الرد الإيراني القادم، أي الإلتفاف على ذلك بحيث يتم منع التصعيد عبر الضغط لوقف حرب غزة من خلال التوصل لصفقة تبادل للاسرى

رابعا- هذه التسريبات إن صدقت ولا اعتقد انها بالمجمل صادقة، بعضها نعم وبعضها من باب العلاقات العامة والتضليل، ولكن مجملها سينعكس إيجابا بعض شيء على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة

أخير، سيستوعب نتنياهو إحباط بايدن وسيمرر بعض ما طلب منه وقد قام بذلك، خاصة في المسائل الإنسانية، لكنه لن يصل لدرجة وقف إطلاق النار، وسوف يعمل مع جيشه على تصعيد في جبهة ثانية لخلط وبعثرت كل الاوراق، خاصة إذا جاء الرد الإيراني المتوقع بشكل سريع

هي ساعات وبالحد الأقصى 48 ساعة يتبين فيها الخيط الابيض من الاسود، لكن يبقى السؤال المهم

لماذا فتحت الجزيرة كل بثها منذ اكثر من ستة ساعات على حيثيات هاتف بايدن نتنياهو، ونسيت ما يحدث في غزة وما يحدث من تحضيرات داخلية إسرائيلية للضربة الإيرانية المتوقعة؟!!!