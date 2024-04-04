"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 182.. تصاعد الاشتباكات في غزة وصواريخ المقاومة تستهدف عسقلان ومستوطنات الغلاف

وطن: تواصلت المعارك العنيفة في قطاع غزة لليوم 182 لـ "طوفان الاقصى"، حيث أطلقت المقاومة رشقات صاروخية مكثفة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة شمال القطاع، ونحو عدة مستوطنات في منطقة غلاف غزة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت "إسرائيل" استمرارها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، مما دفع جيش الاحتلال لتشديد إجراءاته الدفاعية خوفاً من ضربات إيرانية بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي هددت طهران بالرد عليه.

وسجلت وزارة الصحة في غزة استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب مجازر، حيث بلغ عدد الشهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية 62 شهيداً و91 جريحاً، مما يرفع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي إلى أكثر من 33 ألف شهيد وأكثر من 75 ألف جريح، وفقاً لبيانات الوزارة.

وفي المقابل، لم تتوقف المقاومة عن مواجهة جيش الاحتلال في الميدان واستهداف المستوطنات بالصواريخ.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 182: