ترامب: "إسرائيل" تخسر حرب العلاقات العامة بسبب غزة.. توقفوا بسرعة

وطن: قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الاحتلال يخسر حرب العلاقات العامة، بسبب الصور التي تخرج من غزة، وعليه إنهاء الأمر بسرعة.

وأوضح ترامب، في لقاء مع برنامج "ذا هاغ هيويت شو"، أن الأمور يجب أن تعود لطبيعتها، ولست متأكدا من أنني أحب طريقتهم بالقيام في ذلك، لأنك يجب أن تحقق نصرا ويجب أن تنتصر والأمر يستغرق الكثير من الوقت.

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وقال ترامب تعليقا على تصريحات أطلقها مؤخرا بشأن ضرورة إنهاء الحرب، والتي أثارت الضجة لدى الاحتلال: "ما قلته بكل وضوح هو أنه يجب أن ننتهي من الأمر، ونعود إلى السلام ويتوقف قتل الناس. وهذه تصريحات بسيطة جدا، انته من الأمر، يجب أن ينهوا ما بدأوه، يجب الانتهاء من الأمر بسرعة، لأننا يجب أن نستعيد السلام وأن تعود الحياة إلى طبيعتها".

وتابع: "الشيء الآخر الذي أكرهه، هو أنهم ينشرون مقاطع فيديو طوال الوقت، في كل ليلة، ينشرون مقاطع حول سقوط مبنى، لا يجب أن ينشروا مقاطع كهذه، إنهم يفعلون ذلك، لهذا السبب هم يخسرون حرب العلاقات العامة، إن إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة".