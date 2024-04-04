إصابة ثلاثة أطفال جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بيت أمر

وطن: أصيب ثلاثة أطفال، مساء اليوم الخميس، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بيت أمر، وسط إطلاق للرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وداهمت عددا من المنازل عرف منها منزل المواطن زياد يوسف عوض، واعتدت على طفليه أيهم (15 عاما) وإبراهيم (13 عاما) وابن عمهما محمد عصام عوض (13 عاما) بالضرب بأعقاب البنادق، ما أدى لإصابتهم برضوض وكدمات، وقد جرى تقديم العلاج لهم من قبل طواقم الإسعاف.