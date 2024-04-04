مصادر عبرية: رئيس أركان جيش الاحتلال يقرر تنحية ضابطين بعد استهداف طواقم الاغاثة الدولية

وطن: ذكر المراسل العسكري للقناة 14 العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، قرر توبيخ قائد المنطقة الجنوبية وقائدي الفرقة 162 ولواء ناحال، وتنحية قائد مقر لواء ناحال وضابط المساعدة التابع له.

يأتي ذلك في أعقاب التحقيق الداخلي لجيش الاحتلال في الهجوم الذي شنه على قافلة إغاثة، الأمر الذي أسفر عن مقتل سبعة من الموظفين التابعين لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية في غزة.

كما أشار التقرير إلى أن هليفي قرر تعديل "تعليمات استدعاء الدعم الناري من الجو أو المدفعي".