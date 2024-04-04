في خضم مجازر الابادة .. سفير الإمارات يلبي دعوة الإفطار في منزل رئيس الاحتلال هرتسوغ

رام الله – وطن للانباء: تداولت منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، صورة سفير دولة الإمارات لدى الاحتلال محمد الخاجة خلال حضوره إفطارا رمضانيا في مقر إقامة رئيس دولة إسحاق هرتسوغ.

وضم الإفطار مئات الضيوف بحسب ما نشره هرتسوغ عبر حسابة على منصة إكس.

وأثارت صورة السفير انتقادات واسعة بعد أن تم تصويره وهو جالس بجوار هرتسوغ، أثناء الإفطار.

ونشر موقع 5Pillars الإخباري ومقره المملكة المتحدة على منصة التواصل الاجتماعي”بعد مقتل 33,000 شخص في غزة، لا تزال الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات دافئة للغاية مع تل أبيب”.