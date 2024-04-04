الأسير المحرر المبعد المحامي صلاح حموري يقاضي الاحتلال في فرنسا بتهمة التعذيب

وطن: قدم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري المبعد الى فرنسا شكوى في باريس في 28 آذار/مارس متهما "إسرائيل" باعتقاله تعسفيا وتعذيبه عام 2022، حسبما صرح مصدر مطلع على القضية.

وردت مصلحة سجون الاحتلال بأنها غير مسؤولة عن الاعتقالات وأن هذه الاتهامات غير معروفة لها.

جاء في الشكوى أن حموري تعرض لمضايقات مكثفة من سلطات الاحتلال وحرمان من حقوقه الأساسية.

وأكد محامياه ويليام بوردون وفنسنت برينغارث أن موكلهما البالغ 38 عاما، كان "عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية".

وأشارا إلى "اعتقالات واحتجازات" مختلفة بين عامي 2001 و2018، ودانا خصوصا اعتقاله الإداري "دون تهمة رسمية" بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا.

كما تحدثا عن وقائع مختلفة قد ترقى إلى مستوى التعذيب، مثل ظروف نقله في تموز/يوليو 2022 إلى مكان احتجاز جديد، مع حرمانه من الطعام والنوم، و”العزل العقابي” بعد إضرابه عن الطعام، و”القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته”.

ووصف طبيب نفسي فرنسي في أيلول/سبتمبر 2023 وضع صلاح حموري بأنه يعاني من “اضطراب ما بعد الصدمة”، بحسب الشكوى.

كما ندد المحاميان بـ”نفيه القسري” إلى فرنسا نهاية عام 2022.

وأكد بوردون وبرينغارث أن “هذه الحقائق هي جزء من منطق نظامي أفلت من العقاب تماما حتى الآن والتضليل ضد موكلنا بسبب التزاماته النضالية”.

كما قدم المحاميان شكوى بشأن المضايقات الإلكترونية التي استهدفت حموري، معتبرين أنها “سلاح تدمير نفسي”.