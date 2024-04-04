" إسرائيل" تخلي سفاراتها حول العالم خوفاً من هجوم إيراني.. طلبت من دبلوماسيين عدم مغادرة بيوتهم

وطن: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس أن حكومة الاحتلال قررت إخلاء سفارات لها حول العالم؛ خشية رد إيراني محتمل، على خلفية اغتيال مسؤول عسكري إيراني بارز في غارة على سوريا.

من جهتها، قالت القناة 11 الإسرائيلية، إن ممثليات احتلال في العالم رفعت درجة التأهب إلى الدرجة القصوى والدبلوماسيين انتقلوا إلى أماكن بديلة كما أعلن الاستنفار في كل الوزارات والمنظومة الأمنية.

وكانت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث، قد أوردت الإثنين، أن "هناك حالة من التأهب بالفعل في سفارات إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة (7 أكتوبر)، لكن بعد اغتيال المسؤول الإيراني بدمشق (محمد رضا زاهدي) سيتم رفع حالة التأهب في تلك السفارات".

في السباق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، أنه "في سياق اغتيال مسؤولين إيرانيين كبار في دمشق، قررت الشعبة الأمنية في وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الشاباك، الإغلاق المؤقت لعدد من البعثات حول العالم، بسبب تنبيهات أمنية، والخوف من انتقام إيران، كما صدرت تعليمات للمبعوثين بعدم الذهاب إلى البعثات وبقيت مغلقة".

وأضافت الصحيفة أن "مستوى اليقظة في السفارات الإسرائيلية في الخارج كان مرتفعاً بالفعل بعد الحرب، وقد قامت وزارة الخارجية بإخلاء 7 سفارات منذ بدء الحرب (في مصر والأردن والبحرين والمغرب وأنقرة وإسطنبول في تركيا، وكذلك في تركمانستان) – ولكن بعد ذلك، وبعد الاغتيال المنسوب لإسرائيل في دمشق، تم إعلان حالة التأهب القصوى في جميع سفارات العالم".

وأكدت الصحيفة أن "الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج يشعرون الآن بالقلق الشديد، ويخشون استهدافهم