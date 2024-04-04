مصادر عبرية .. "مكالمة صعبة" بينهما .. نيويورك تايمز: بايدن يوبخ نتنياهو وهدد بتغيير السياسة الأميركية

وطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي جو بايدن وبّخ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهدد خلال مكالمتهما الهاتفية بتغيير السياسة الأميركية.

وقالت مصادر ان بايدن حث نتنياهو لأول مرة على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما حثه على توجيه مفاوضيه لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس؛ ولوّح بإمكانية تغيير السياسة الأميركية بشأن حرب غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية أن المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن كانت صعبة أكثر مما كان متوقعا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن مضمون رسالة البيت الأبيض بعد مكالمة نتنياهو وبايدن قاسية للغاية.

كما قالت الهيئة إن بايدن طالب نتنياهو -خلال الاتصال الهاتفي- بمحاسبة المسؤولين عن مقتل عمال الإغاثة.

وأكد موقع أكسيوس -نقلا عن مصدر مطلع- أن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت متوترة.

ونقللت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة ان بايدن انتقد بشدة سلوك إسرائيل في الأيام الأخيرة بشأن مقتل عمال الإغاثة.

كما طلب بايدن من نتنياهو التحرك فورا لمعالجة القضية الإنسانية ونتنياهو تعهد بذلك، مشيرة القناة ان واشنطن غاضبة بشدة إزاء سلوك نتنياهو وتعتبر أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها.

وذكرت مصادر صحفية ان بايدن رفض الحديث في مكالمته مع نتنياهو عن أي تفاصيل متعلقة بعملية إسرائيلية محتملة في رفح، كما حث نتنياهو على اتخاذ إجراءات فورية وإن من جانب واحد لوقف معاناة المدنيين فورا.

وقالت المصادر ان التغييرات التي طلبها بايدن من نتنياهو تتضمن زيادة دخول المساعدات وتوسيع صلاحيات فريق التفاوض، كما تشمل أيضا وقف أي ترتيبات إسرائيلية تتعلق بوجود إسرائيلي مستقبلي بغزة.

وحسب المصادر فان بايدن قال لنتنياهو إن العالم تحول ضد إسرائيل وإن حلفاء لواشنطن أبلغوها بتحول في سياستهم.

وأبلغ بايدن نتنياهو أنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في الكونغرس مؤقتا، كما طلب تقريرا مفصلا من نتنياهو عن مقتل عمال الإغاثة ودعاه لتحقيق فوري يتضمن محاسبة شاملة.

وقال بايدن إنه سيرسل مستشار الأمن القومي إلى إسرائيل لمتابعة خطوات تغير سياسة إسرائيل.