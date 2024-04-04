رئيس سلطة المياه: إدخال 7 آلاف لتر من الوقود إلى شمال قطاع غزة

وطن: قال رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، تم أمس واليوم إدخال كميات إضافية من الوقود بلغت 7 آلاف لتر، ليتم استخدامها في تشغيل عدد من آبار المياه الرئيسة في مدينة جباليا ومخيمها ومدينة غزة، البالغة 13 بئرا من ضمن إجمالي 37 بئر مياه تم تزويدها بالوقود على أربع مراحل، وذلك "من خلال جهود سلطة المياه المتواصلة والرامية لتوفير المياه لأهلنا في قطاع غزة عموما وشمالها على وجه الخصوص".

وأوضح غنيم، في بيان، اليوم الخميس، أنه في ظل الوضع المائي والإنساني الصعب، فإن سلطة المياه تركز جهودها لتأمين كميات إضافية من الوقود اللازم لتشغيل المرافق المائية في غزة وتوفير مياه الشرب للمواطنين، لا سيما في محافظات شمال القطاع التي تعد المياه فيها شبه منعدمة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود.

وأكد أن هذه الآبار ستزود حوالي 320 ألف نسمة بكميات من المياه، في الوقت الذي يحصل فيه المواطنون على كميات مياه ضئيلة تكاد لا تذكر.

يذكر أن سلطة المياه استطاعت خلال الأسابيع الثلاث الماضية، إدخال ما يقارب من 19 ألف لتر من الوقود إلى شمال القطاع، وتشغيل 37 بئر مياه في تلك المناطق، على الرغم من الصعوبات والتحديات المتمثلة في استمرار العدوان واستهداف المنشآت ومنع إدخال المساعدات، كما أن عمليات إعادة تشغيل مرافق المياه مستمرة من خلال تأهيل وصيانة خطوط المياه التي تضررت بفعل القصف الإسرائيلي.