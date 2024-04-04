الاتحاد العام للمعلمين الايرلنديين يصوت بالإجماع على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

وطن: صوت الاتحاد العام للمعلمين الايرلنديين بالإجماع، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وفتح إمدادات المساعدات الإنسانية.

كما دعا مشروع القرار، الاتحاد الأوروبي إلى دعم بناء البنى التحتية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإلى مراجعة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للشراكة مع إسرائيل لانتهاكاتها حقوق الإنسان.

وشدد على دعوة الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم لإعادة إعمار المدارس المدمرة، ودعم العملية التعليمية والبنية التحتية.

كما وجه للعمل على مؤتمر كبير لحقوق الطفل الفلسطيني في العامين 24/25 بدعم من أصدقاء فلسطين في الاتحادات العمالية، مؤكدا استمرار العمل مع اتحادات العمال الأوروبية لدعوة الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات على إسرائيل وتعليق ومراجعة اتفاقيات التجارة الثنائية، لانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان.

المصدر: وفا