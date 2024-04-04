زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: غزّة، غزاها البين والموت الزؤام، ستبقى غزّة العزّة والكرامة

"بلدي غزّة، بلدُ العزّة، فيها وُلِدتُ وفيها كَبُرتُ، فإذا مُتُّ فَفِدا غزة، وإذا عِشتُ بلدي غزة"

أنشودةٌ صغيرة كنت قد ألّفُتها في صيف سنة 1968، وكان قد مرّ على الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة سنة كاملة. علّمتُ الأنشودة لأطفال الروضة التي افتتحتها مع أختي الأكبر منّي في أحد البيوت التي سكنّاها مع أبويّ وأخواتي أثناء الصبا في حيّ الدرج، وهو أحد أحياء مدينة غزة القديمة، ولاحقًا تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل وقد حفظها غالبية من ارتادوا رياض الأطفال.

تذكّرت هذه الأنشودة وكنت أرددّها طيلة الطريق إلى منزلي لليوم الثاني على التوالي، وأنا أرى ماذا تعني مقولة "غزاها البَين"، أي لحق بها الخراب، والتي تتردّد دائمًا كلّما حدثت مصيبةٌ كبيرةٌ في غزة، و خصوصًا منذ بداية الاحتلال الصهيوني سنة 1967.

ويُقال أيضًا أنّ غزة قديمًا كانت منطقةً تتعرض للزلازل، بحيث يمحوها الزلزال كُليًا كلّ عهد ثم يُعاد بناؤها من جديد. وفي الرواية التي تناقلتها الأجيال أنّ غزة الحالية كانت الطبقة السابعة وتحتها ست طبقات اندثرت بفعل الزلازل.

إنّ من ينظر للمدينة ويتجوّل فيها، بالكاد سيرى شوارع رملية وهياكل عظمية لما كان يُسمّى بيوتًا ومبانٍ، بل أنّه في أحياء الرمال الجنوبي والغربي ومعسكر الشاطئ، لا يمكن رؤية أيّة هياكل للمباني حتّى، بل مساحاتٍ رملية وحفرًا عميقة بفعل الجرّافات أو الصواريخ الارتجاجية التي تغوص بسببها المباني لباطن الأرض.

لم يعد في غزّة رياض أطفالٍ أو مدارس لتتردّد فيها الأناشيد لغزّة ولفلسطين، بل توجد قبورٌ لما يزيد عن ثلاثة عشر ألفًا من الأطفال الذين سقطوا شهداءً ليلتحقوا بمدارسهم وروضاتهم التي اختفت. يتساءل الأطفال الذين ما يزالون على قيد الحياة ببراءة "بس تخلص الحرب وين بدنا ندرس ومدرستنا مهدومة؟

أحدُ أحفاد العائلة وهو فتى في الرابعة عشرة، لم يُصدّق أنّ مدرسته لم تعد موجودة وبيتهم أيضًا وبيوت جيرانهم ومدارس أخوته كذلك. كان مذهولا وهو يرى كلّ ذلك عندما خرج قبل يومين يرافقني لبعض الوقت، رغم أنه رأى الكثير من المشاهد على التلفاز لكن هناك فرقٌ بين الصورة السريعة على الشاشة وبين الحقيقة على الأرض. حزنت لحُزنه وألمه، فربما حاول أن يُخفي دموعه، كما نحاول نحن أيضًا أن نُكابر ونُخفي دموعنا لنبدو أقوياء أمام الآخرين. ولكن الحقيقة أننا لسنا أقوياءً في أحيانٍ كثيرة، إنّما نحاول التغلّب على حُزننا كي نستطيع الاستمرار من أجل بقائنا وبقاء من نُحبّهم.

وكي نستمرّ في البقاء علينا أن نتوقّف عن البكاء وألّا نستسلم للحزن، وعلينا أن نبحث جيدًا ونسعى لنوفّر قوت يومنا وخبزنا، والحطب لإشعال النار للطبخ والاستحمام، والماء لنشرب ونُنظّف كي نستمر في هذه الحياة التي تضيق مساحتها علينا رويدًا رويدًا.

وكُلّ ما نتطلّع له نحن القابعون في مدينة غزة وشمالها أن لا تتجدّد جولات الجيش الصهيوني الفاشيّ هنا، فلم تعّد الأرض تتّسع للمزيد من الشهداء، وقد غصّ حلقها من الدماء التي سالت. بل إنّ كُلّ ما نريده هو أن يقف هذا العدوان الهمجي، وأن يخضع قادةُ الحرب المجرمون للمُحاسبة الحقّة.