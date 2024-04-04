زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: حدث في مدينة غزة: خرج الجيش الصهيوني من مجمع الشفاء الطبي وتركنا مع دمارٍ ودمارٍ ودمار

انسحب الجيش الصهيوني اليوم فجرًا من مجمّع الشفاء الطبي ومن الجزء الغربي من مدينة غزة. وقد هرع أهالي المدينة نحو مشفى الشفاء للاطمئنان على المرضى والطاقم الطبي الذين حوصروا هناك لأسبوعين وللاطمئنان أيضًا على الناس المتواجدين في محيط المشفى. وهناك من وصلوا إلى الأحياء الغربية لتفقّد بيوتهم وكنت أنا واحدةً منهم، حيث ذهبت لتفقّد منزلي.

كنت أنتقل من شارعٍ لآخر بداخل سيارة التاكسي وأنا غير مصدقةٍ ما تراه عيناي من دمارٍ رهيب للمباني التي كانت مازالت واقفة. تخيّلت بأنني لا بدّ أعيش كذبة نيسان بشكلٍ يُقارب الواقع، ولكنّ الصادم أنّ كُلّ ما أراه وأسمعه ليس كذبةً أبدًا، بل حقيقيٌّ جدًا، وأنّ مجمّع الشفاء الطبّي قد أصبح أثرًا بعد عين، وهو الذي كان يقدّم خدماته الطبيّة لكلّ سكان القطاع وليس فقط لسكان مدينة غزة.

ولم يترك جنود الجيش الصهيوني كذلك أيًّا من المباني في محيط المجمّع دون أن يدمّروه. كما قتلوا أربعمائة من الشهداء والشهيدات داخل المجمّع ومحيطه، عدا عن دفنهم دون التعرّف عليهم أو الكشف عنهم. تواصلت مع صديقتي التي أخبرتني أنّ حماتها المريضة كانت قيد العلاج في المشفى، وقد توفّيت نتيجة نقص العناية الطبية ودُفنت في قبرٍ جماعي مع خمسة عشر شخصًا آخرين حيث أهالت جرّافة الجيش الصهيوني التراب عليهم.

بذهابي للمنزل، اكتشفت حجم الدمار الذي لحق بالمبنى الذي يضمّ عددًا من المؤسسات المتخصّصة بقضايا المرأة، من انهيارٍ لجدران وزجاج نوافذ الشقق في واجهة المبنى، حيث تناثر الزجاج في كُلّ مكان. ومنزلي طبعًا ليس استثناءً، فلم يتبقّ سوى زجاج الشبّاك الصغير في المطبخ سليمًا، أمّا ما يُقارب العشرة أمتارٍ مربعة من زجاج الشبابيك مع إطاراتها المصنوعة من الألمونيوم فوجدتها كُلّها مهشمةً.

ولحسن حظّي أنّ كلّ هذا الدمار حدث فقط قبل يومين تقريبًا، مما لم يؤدِّ بعد لتراكم الغبار على الأثاث الذي بذلت جهدًا قاسيًا قبل نحو ثلاثة أسابيع لأنظّفه وأتخلّص من آثار الفئران فيه. لكنّني اضطررت اليوم بالطبع لبذل مجهودٍ كبير لتنظيف المنزل من الزجاج المتناثر، وكي أسدّ النوافذ قدر المستطاع بمساعدة حارس المبنى والسائق وآخرين بورق النايلون اللاصق (شرينك)، لحماية الأثاث من الأتربة والغبار.

أشاهد لأخبار وعيناي شاخصتان من مشاهد دمار للأماكن التي لم أتمكّن من الوصول إليها حتى، وقلت في نفسي: ماذا تبقّى بعد في مدينة غزة ولم يطله الدمار؟ فقد دمّر الجيش الصهيوني نحو 90% تقريبًا من المباني والمنشآت، أمّا معظم من ما زالوا في غزة وشمالها فهم يعيشون في بيوتٍ نصفها لحقه الدمار، ويتزاحم في الشقّة الواحدة العديد من العائلات، والذين يستوعبون بعضهم البعض ريثما ينتهي هذا العدوان البغيض، حيث تستضيف الأسرة الواحدة بناتها وأزواجهم وأبناءها وزوجاتهم والأطفال، وقد يصل عدد المقيمين في شقةٍ واحدة أو حتّى نصف الشقة نحو ثلاثين شخصًا أو يزيد.

مع هذا كلّه، يستمرّ العدوان الآخر علينا، وهو الحصار والتجويع من جهة وجشع التجار من جهةٍ أخرى والذي يُشجّعه جيش الاحتلال، حيث يقوم التجار بتفريغ مخازنهم من الملابس الداخلية والخارجية وحتى ثياب الصلاة والأحذية والمفارش وفوط التنشيف (البشاكير) ويُرحّلونها نحو جنوب القطاع كي يبيعوها بثمنٍ أعلى قد يصل لعشرة أضعاف ثمنها الأصلي. كما يسمح الجيش الصهيوني لشاحنات التجار بالمرور من الشمال إلى الجنوب بعد عمل تنسيقٍ خاص، لأنّ ما يقوم به هؤلاء التجار يخدم خطط الجيش بهدف المزيد من الحصار لإجبار الناس على النزوح إلى الجنوب قسرًا.

ومن الملاحظ اليوم اختفاء البسطات الشعبية التي كانت منتشرة سابقًا على مفارق الطرقات، مترافقًا مع اختفاء البضائع، فمع انتهاء فصل الشتاء لا يجد الناس ملابس الربيع في السوق، وحتى الآن ونحن نقترب من العيد لم نجد أيّ محلاتٍ لملابس الأطفال مفتوحةً، مع العلم أنّه في هذا التوقيت من شهر رمضان في كلّ سنة كانت المحلات توفّر كُلّ ما يحتاجه الناس من ملابس وأحذية وشنط ... إلخ ، ولا ندري إلى متى سيستمر هذا السلوك المحلّي غير المقبول والمترافق مع العدوان الصهيوني العسكري.

ما زلت أتمنّى أنّ لا يكون ما مررنا به اليوم حقيقيًا وألّا يتعدّى كونه كذبة الأول من نيسان