حزب الله يستهدف مقرّ قيادة "ليمان".. وتموضعات جنود الاحتلال خلف "جل العلام"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدافها، اليوم الخميس، مقرّ قيادة كتيبة "ليمان" الإسرائيلي المستحدث، بقذائف المدفعية.

كما استهدفت ‏تموضعات لجنود الاحتلال خلف موقع "جل العلام"، بالأسلحة الصاروخية.‏ وأكدت المقاومة، أنّ هاتين العمليتين، تأتيان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "بتسيت"، وسماع انفجارات في "بتسيت" و"شلومي" شمالاً.

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن إصابة منزل في مستوطنة "شلومي" بصاروخ تسبّب بأضرار مادية كبيرة، مشيرةً إلى عدم تفعيل الإنذارات.

وأمام مواصلة المقاومة، عملياتها ضدّ الأهداف الإسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، أكد إعلام الاحتلال أنّه "يجب عدم إخفاء المعطيات عما يجري في الشمال".

وفي هذا الإطار، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن "نتائج مدمّرة" لهذه المعطيات، إذ ثمة أكثر من 100 ألف إسرائيلي خارج المستوطنات، وتحوّلت المنطقة إلى ساحة حرب، حيث أُغلقت آلاف الأعمال وانهارت المؤسسات التعليمية.

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، حيث استهدفت غارات الاحتلال بلدة يارون وأطراف بلدتي عيناثا ومارون الراس.

ونفّذت المقاومة، أمس، عدداً من العمليات ضدّ الاحتلال، حيث استهدفت مبنىً يتموضع فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة "المطلة"، بالأسلحة المناسبة، موقعةً من فيه بين قتيل وجريح.

واستهدف حزب الله أيضاً مجموعةً من جنود ‏الاحتلال، بقذائف المدفعية، وذلك في أثناء قيامهم بعملية تحصين لموقع "المرج"، موقعاً إصاباتٍ مؤكدةً في صفوفهم. ‏

إضافةً إلى ذلك، استهدف موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بقذائف المدفعية، وتجمّعاً ‏لجنود إسرائيليين في خلة وردة، بالأسلحة المناسبة، محقّقاً إصابةً مباشرةً في كليهما.

وقصفت بالأسلحة الصاروخية تموضعاً مستحدثاً لقيادة سرية إسرائيلية خلف ثكنة "برانيت"، وموقع "الراهب" وتجمّعاً للجنود في محيطه.

وزفّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس، الشهيد المجاهد محمد عبد العزيز الرنتيسي (32 عاماً)، وهو من كتيبة الشهيد أبو حمزة المجذوب – ساحة لبنان، والذي ارتقى على الحدود مع فلسطين المحتلة في جنوب لبنان، ضمن ملحمة "طوفان الأقصى".