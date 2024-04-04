تشييع جثمان الشهيد أسعد القنيري في يعبد

وطن: شيع آلاف المواطنين من محافظة جنين، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أسعد عصام عمرو القنيري (28 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال عقب محاصرة الاحتلال ومستعربيه منزله، وإعدامه بدم بارد، ومنع طواقم الإسعاف من محاولة إسعافه في بلدة يعبد غرب مدينة جنين صباح اليوم.

وانطلق موكب التشييع، من مسجد يعبد الكبير بالبلدة، في مسيرة حاشدة جابت شوارع البلدة التي أعلن فيها الحداد وسط مشاعر السخط والغضب. وردد المشاركون الهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال وبجرائمه وعدوانه وحرب الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في الضفة وقطاع غزة.