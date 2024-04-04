الإغاثة الزراعية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء 4 كم خطوط مياه في بيت فوريك وبيت دجن

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ممثلة بمديرها العام أ. منجد أبو جيش ومجلس الخدمات المشترك لمصلحة مياه بيت فوريك وبيت دجن يمثله السيد سعيد مليطات ، وبحضور رئيس بلدية بيت فوريك السيد حسين حج محمد وعضو مجلس قروي بيت دجن السيد توفيق حج محمد وبمشاركة طاقم الإغاثة الزراعية في محافظة نابلس .

وتتضمن المذكرة تنفيذ مشروع تمديد خطوط مياه زراعية بطول 4 كم في مناطق السهل التابع للبلدتين ، بحيث يخدم هذا الخط ما يزيد عن 3000 دونم من الاراضي الزراعية. بالإضافة لثمانية منح زراعية بهدف عمل مشاهدات لزراعة لمحاصيل البطاطا، البصل والثوم.

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع " تصدير / Tasdeer - Trade Facilitation & Customs Support" بالتعاون مع مؤسسة " Cowater International Inc" والممول من " Foreign Commonwealth & Development Office - UK Government " .