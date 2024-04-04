شركة المشرق للتأمين تطلق مبادرات مجتمعية في الشهر الفضيل وشهر المرأة

وطن: في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، قامت شركة المشرق للتأمين باطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات الرائدة خلال الشهر الفضيل وشهر المرأة. وتهدف هذه المبادرات إلى دعم المجتمع وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع.

وتماشيا مع استراتيجيتها، أطلقت الشركة برنامج "مشرقة" ، وهو برنامج خاص يهدف إلى حماية مشاريع النساء الرياديات من الاخطار المحتملة، ويشمل البرنامج توفير وثائق تأمين مُخصصة لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تعزيز استدامتها ونجاحها.

وفي اطار اخر قامت الشركة بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال بزيارة مشاريع ريادية نسائية مختلفة وتوزيع وثيقة “مشرقة” مجاناً، ويهدف هذا التعاون الى تسليط الضوء على العمل الرائد لصاحبات المشاريع وتوجيه الدعم للمشاريع التي تواجه صعوبات في التسويق لمنتجاتها.

وقد عبر الرئيس التنفيذي للمشرق للتأمين ايوب زعرب عن سلسة المبادرات التي اطلقتها الشركة فقال: "نحن فخورون بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادراتنا المجتمعية، ونؤمن بأهمية دور المرأة والشباب في بناء مستقبل أفضل للجميع، وقد قمنا سابقا بدعم عدة مشاريع مستدامة والمساهمة في تمكين النساء اقتصادياً."

واضاف المدير العام للشركة نهاد أسعد: " تعكس مبادراتنا التزامنا بتقديم الدعم والحماية للمشاريع النسائية الريادية. وتأتي هذه الخطوة لتعزز دور المرأة في قطاع الأعمال وتشجع على تطوير المشاريع الخاصة بهن وتحسين مستوى المعيشة لعائلاتهن."

وأضافت المديرة التنفيذية في منتدى سيدات الاعمال رناد مصلح:" نشكر شركة المشرق للتأمين على هذه المبادرة الوطنية الهامة في ظل هذه الظروف حيث تتزامن مع شهر اذار المرأة، والأرض. تأتي هذه المبادرة كرافعة لتشجيع وتعزيز المشاركة الفاعلة لسيدات ورائدات الأعمال، وحماية مشاريعهن الخاصة وتحسين مستوى معيشي لعائلاتهن."



هذا وقد عملت المشرق للتأمين على توزيع طرود غذائية على 350 من العائلات المستورة خلال الشهر الفضيل، وبخاصة العمال الذين فقدوا عملهم خلال الظروف الحالية. كما قامت برعاية افطارات لمؤسسات تقوم على رعاية الايتام والمسنين.

وتسعى المشرق للتأمين دائمًا للشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي وتقديم مساهمات تنموية مستدامة تشمل شرائح المجتمع المختلفة بما فيها دعم الأطفال اليتامى والمسنين وتقديم منح دراسية للطلبة في الجامعات الفلسطينية وذوي الاحتياجات الخاصة.