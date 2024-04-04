"الشاباك" يزعم اعتقال خلية من رهط والضفة خططت لتنفيذ عمليات بينها اغتيال بن غفير بـقذائف "RBG"

رام الله - وطن: زعم جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، احباط بنية تحتية لخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات فدائية، بما في ذلك اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وحسب الاعلام العبري، فأن الخلية التي تحدث عنها الشاباك مكونة من شابين من محافظة جنين، وشابين من مدينة طولكرم، أحدهما مسؤول عن تجنيد نشطاء، بينما رئيس الخلية والمسؤول عن تجنيد كل لنشطاء هو شاب من سكان رهط في الداخل المحتل.

ولفتت المصادر انه إضافة الى رئيس الخلية جرى اعتقال 4 شبان من مدينة رهط واخرين من الد وعيرون.

وحسب يديعوت أحرنوت، فان الخلية خططت لعمليات في معسكرات جيش الاحتلال ومطار اللد، واغتيال الوزير ايتمار بن جفير بصاروخ RBG في مستوطنة كريات أربع التي يعيش بها، والتخطيط لخطف مستوطنين، واستئجار قطعة أرض لبناء مصنع عليها لإنتاج وسائل قتالية.