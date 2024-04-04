شبكة المنظمات الاهلية تدعو لضرورة تكثيف الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وطن: أكدت شبكة المنظمات الاهلية على ضرورة تكثيف الجهود من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ورفع القيود الاسرائيلية أمام دخول المساعدات إلى مختلف مناطق قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية مع كبيرة منسقي الشؤون_الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاج، في مركز عمليات وكالة_الغوث بمدينة رفح حيث تم التاكيد على التحديات التي تواجه المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته في ظل ظروف انعدام الأمن والأمان، والتهجير القسري في ظل ازدواجية المعايير، وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة.

واستنكر المشاركون في اللقاء استهداف الاحتلال موظفي المطبخ العالمي المركزي WCK مشددين على ضرورة توفير الحماية لعمال ووكالات الاغاثة، وضمان وصول المساعدات لمختلف مناطق قطاع غزة.

وتخلل اللقاء طرح التدمير المُمنهج للمنظمات الأهلية، والعمل على استبدالها وتقويضها، كما تم التركيز على أهمية العمل المشترك، والتنسيق مع جميع الفاعلين لضمان الحق في الحياة وحماية المواطنين والعمل على تنظيف غزة، وإعادة إعمارها فورا وبث الأمل في نفوس المواطنين.

