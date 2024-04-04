استشهاد المقاوم أسعد القنيري في يعبد

وطن: استشهد المقاوم أسعد القنيري خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد حصار قوة خاصة من جيش الاحتلال منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين .

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على الشهيد، ومنعت مركبة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إليه وهو ملقى على سطح منزله.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل القنيري صباح اليوم، بعد تسلل قوات إسرائيلية خاصة إلى البلدة، وتم سماع اشتباكات وتبادل إطلاق نار، قبل أن تؤكد مصادر محلية عن استشهاد القنيري عقب إصابته وتركه ينزف.

ومنذ ساعات منتصف الليل، نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات في عدة مناطق وبلدات في محافظة جنين.