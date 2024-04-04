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باللغة العبرية.. خامئني يتوعد الاحتلال بالندم على قصف القنصلية

04.04.2024 07:39 AM
باللغة العبرية.. خامئني يتوعد الاحتلال بالندم على قصف القنصلية

وطن:  هدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الاحتلال، بمنشور باللغة العبرية، على قصفه القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

ونشر حساب خامنئي الرسمي عبر موقع "إكس" منشورا باللغة العبرية، قال فيه: "بإذن الله، سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

وهذا التهديد ليس الأول، وقال في تصريحات سابقة الأربعاء: "سيستمر فشل الكيان الصهيوني في ‎غزة، وأما المحاولات اليائسة مثل الاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية في دمشق، فلن تنقذهم من الهزيمة، وبالطبع، سيتلقون صفعة فعلتهم هذه".

وأضاف: "نأمل أن يشهد شبابنا ذاك اليوم الذي يغدو فيه القدس الشريف بأيدي المسلمين، ويقيمون الصلاة فيها".

وأشار إلى أنه "يوما بعد يوم، يقترب الكيان الصهيوني من الزوال والاضمحلال أكثر فأكثر".

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