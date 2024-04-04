مؤسس "المطبخ المركزي العالمي" رفض استقبال اتصال من نتنياهو

وطن: رفض الشيف الإسباني خوسيه أندريس، مؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية، تلقي مكالمة هاتفية من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في الاتصالات بين إسرائيل والأمريكيين لتنسيق الاتصال مع مؤسس المنظمة الإغاثية، ولكنه رفض.

وبحسب المراسلات التي كشفت عنها الصحيفة، فإن أندريس قال "إنه لا يعتقد أن التحدث مع نتنياهو يفيد".

وسبق أن قال الطاهي الشهير خوسيه أندريس في مقابلة، الأربعاء، إن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 7 من موظفي المنظمة في غزة، استهدفهم "بشكل منهجي وعربة تلو أخرى".

وتابع أندريس قائلاً إن هذا لم يكن "موقفاً ينمّ عن سوء الحظ (لنقول): يا لسوء الحظ! لقد أسقطنا القنبلة في المكان الخطأ'". وأضاف: "حتى لو لم نكن ننسق معهم (الجيش الإسرائيلي)، فلا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو جيش أن يستهدف مدنيين وموظفين في الإغاثة الإنسانية".

ومساء الإثنين الماضي، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر قصف جوي، قافلةً لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" (غير حكومية) بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.