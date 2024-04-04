المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة الاحتلال الجوية في حيفا بالطيران المسيّر

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهدافها قاعدة الاحتلال الجوية "رامات ديفيد" في حيفا المحتلة، باستخدام الطائرات المُسيّرة.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب، إنّ مجاهديها "استهدفوا، بواسطة الطيران المُسيّر، قاعدة رامات ديفيد الجوية"، مؤكّدةً استمرارها في "دكّ معاقل الاحتلال".

وأكّدت المقاومة أنّ العملية تأتي استمراراً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهل غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

وبعد نشرها البيان الذي تبنّت فيه عملية الاستهداف، بثّت المقاومة الإسلامية مشاهد لإطلاقها طائراتٍ مُسيّرة نحو القاعدة الجوية الإسرائيلية في حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.