إصابة طفلة خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين

وطن: اصيبت طفلة برصاص الاحتلال الليلة خلال اقتحام مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبا.

وقال الهلال الأحمر ان طواقمه تعاملت مع إصابة طفلة (١٣ عاماً) بشظايا رصاص حي باليد خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين، ونقلتها للمستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال وعدد كبير من الآليات والجرافات العسكرية اقتحمت جنين من عدة محاور، وتصدى لها المقاومون وأطلقوا باتجاهها الرصاص الحي وفجروا عبوات ناسفة محلية الصنع في الاليات.

وأضافت المصادر، ان جرافات الاحتلال شرعت بتدمير البنية التحتية وجرف الشارع الواصل بين دواري الجلبوني والبطيخة، والشارع المؤدي لدوار الشهيد يحيى عياش، علما ان الشوارع تم تعبيدها قبل ايام بعد تدميرها في اقتحامات سابقة.

وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، واندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت المنازل المهدومة لعائلات الشهداء أحمد ناجح زكارنة، ومحمد أحمد كميل، وأحمد ناجح أبو الرب، منفذي عملية "باب العامود بالقدس المحتلة عام 2016، بالإضافة لمنزل الأسير بلال كميل، وقامت بالتقاط صور لتلك المنازل.