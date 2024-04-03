"طوفان الأقصى" في اليوم الـ181.. المقاومة تواصل تصديها للاحتلال في قطاع غزة والمواجهة تتصاعد

وطن: تواصلت جهود المقاومة في قطاع غزة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تصاعدت المواجهات والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة، مع استمرار إطلاق الصواريخ نحو مستوطنات الغلاف، مع دخول "طوفان الأقصى" يومها الـ181.

وفي غضون ذلك، استمرت المقاومة في تكبيد قوات الاحتلال خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث أقر جيش الاحتلال بإصابة طبيب في الاحتياط بجروح خطيرة في جنوب القطاع. وبحسب الأرقام الرسمية المقدمة من الإعلام الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين خلال المعارك إلى 600 قتيل بين جندي وضابط منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم نحو 257 سقطوا منذ بدء المعارك البرية في غزة، فيما فاق عدد المصابين 3160 جندياً وضابطاً.

فيما زادت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث وصل عدد الشهداء والجرحى إلى أرقام مقلقة، وفقًا لأحدث إحصائيات وزارة الصحة في غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 181: