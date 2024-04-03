د. الزير :فلسطين الاهلية تطلق مبادرة اولى تفتح المجال لطلبة غزة الالتحاق بالجامعة الكترونيا رغم الحرب

وطن: أطلقت جامعة فلسطين الاهلية في بيت لحم مبادرة هي الاولى من نوعها على مستوى الجامعات الفلسطينية لمساعدة طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة على الاستمرار بتعليمهم الجامعي من خلال التعليم عن بعد تحت عنوان نضمد جراحنا وبالعلم نقاوم حيث فتحت الجامعة الفرصة امام طلبة القطاع للالتحاق بتخصصاتهم الموجودة في جامعة فلسطين الاهلية الكترونيا عبر اتاحة بث المحاضرات الكترونيا من جهة وعبر نشر المحاضرات المضورة على الانترنت حتى يتسنى للطلبة مشاهدتها في حال انقطع الانترنت لفترة من الوقت في غزة.

وكان الدكتور عماد الزير رئيس جامعة فلسطين الاهلية انتخب مؤخرا رئيس المجلس العربي للتبادل الاكاديمي بعد ان صادقت الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية في مؤتمرها العام بدورته السادسة والخمسين التي عقدت في بغداد على إطلاق المجلس حيث سيكون مقره دوله فلسطين برئاسة رئيس جامعة فلسطين الأهلية ممثلة برئيسها الدكتور عماد الزير.

وقال الدكتور الزير، انه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي تم اطلاق مبادرة التعليم الالكتروني لطلبة غزة تحت عنوان نضمد دراحنا وبالعلم نقاوم حيث ستكون هذه المبادرة ضمن برنامج الطالب الزائر بعد ان قام الاحتلال الاسرائيلي بتدمير معظم الجامعات والمدارس وما لم يتم تدميره اصبح مراكزا للنازحين في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن استمرار حرب الابادة التي تشنها اسرائيل.

واضاف ان عشرات الالاف من طلبة التعليم العالي عاشوا ويعايشون اليوم حالة من الضياع ولمواجهة ذلك و انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والاخوية كشعب واحد ان نبدا مساندة اهلنا وزملائنا من جامعات وطلبتنا في قطاع غزة الحبيب ولذلك كانت هذه المبادرة من جامعة فلسطين الاهلية كجامعة سباقة وصاحبة مبادرة اولى استقبال الطلاب من قطاع غزة عبر فتح المجال امامهم للالتحاق الكترونيا حيث تقدم لهم ثلاثة الاف طالبة وطالبة تم اعتماد وتسجيل 1100 طالب وطالبة وفقا لتخصصاتهم التي كانوا يدرسونا في جامعاتهم.

وعن السعي لمواجهة العقبات خصوصا التقنية منها مثل انقطاع الانترنت يقول الدكتور الزير انه يتم معالجتها من خلال رفع المواد على مواقع الجامعة حتى يعيد مشاهدتها ومواكبتها وتقديم الامتحان عبر الانترنت اسوة بباقي زملائهم الطلبة من الضفة الغربية مشيرا الى انه جرى تنظيم جلسات الكترونية عبر الانترنت تم تقديم الشرح للطلبة مشددا على ان مبادرتهم واضحة المعالم.

واكد ان من اهم تفاصيل هذه المبادرة هو انها مجانية حيث تكلفت ادارة الجامعة والزملاء الاكاديميين تكلفة تعليم طلبة غزة للتاكيد على وحد شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه الحرب الشرسة مشيرا الى ان الطلبة المسجلين انضموا عبر عبر تقنية الزوم للمحاضرات كما اشار الى ان هناك حضور متزامن وغير متزامن موضحا على سبيل المثال في رفح هناك امكانية افضل من باقي مناطق المواقع وبالتالي فان طلبة جامعات رفح يستطيعون الحضور اما طلبة الشمال فمن الصعب عليهم الحضور ولذلك رفعت الجامعة المحاضرات على الانترنت و من لا يستطيع الحضور بشكل عبر الانترنت يستطيع حضورها من خلال مواقع الجامعة كما شدد على ان جامعة فلسطين الاهلية وقسمها التقني اطلق غرفة للدعم الفني لتقديم المساعدة التقنية والاكاديمية لطلبة غزة.

واكد رئيس جامعة فلسطين الاهلية ان هذه المبادرة اتت من الجامعة بعد ان شهد الجميع ضياع الفصل الاول على الطلبة ولذلك هي لا تريد ان يضيع التعليم في الفصل الثاني عن الطلبة موضحا انه حتى لو توقفت الحرب هذه الايام فان اعادة اعمار الجامعات لن يكون سريعا لذلك لا بد للجامعات في الضفة ان تساند زملائها من جامعات لحين ان تكون قادرة على ان تقف وتعود للعمل.

واكد الدكتور الزير ان هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي من اجل اسعاف ومساعدة اكبر عدد من الطلاب في قطاع غزة كما اعرب عن الامل بان تشمل مبادرتهم هذه جامعات فلسطينية موضحا انه بالفعل قامت جامعات فلسطينية اخرى بالبدء للعمل معها في هذا المجال كما اعرب عن الامنل بان تتسع المبادرة لتشمل مبادرات من جامعات عربية شقيقة ورائدة خصوصا بعد ان تم اطلاق مجلس التبادل الاكاديمي العربي و مقره فلسطين والذي سيطلق نداء لكافة الاكاديميين العرب الراغبين في اسناد القطاع لبدء تعليم الطلبة كما تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي من اجل التعاون حيث ابدوا الدعم والتاييد لهذه الفكرة ايضا.

واعرب الزير عن الامل بمشاهدة دعم الاشقاء الاكاديمين والجامعات العربية تلقينا مبادرات واتصالات من جامعات عربية لمساعدة الطلبة في غزة الالتحاق في جامعاتهم الكترونيا ايضا كما اعرب عن الامل بان تتسع الخطوة لاحقا لتشمل جامعات من مختلف دول العالم مشددا على ان مبادرتهم مفتوحة لكل الجامعات في العالم الحر الذي يرغب بان يساعد خصوصا من دول اوروبا وامريكا اللاتينيةحيث تعمل الجامعة على تطوير تركيز البنية التقنية الاساسية من خلال عمل طواقم الجامعة التقنية على اعداد البرمجة الاولية للانطلاقة عربيا ومن ثم دوليا وكشف انه تلقى رسائل من زملاء عرب وانكليزي من اجل ان يكونوا جزء من هذه المبادرة.

وقال ان التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي يجري الان لمواجهة عقبة معلومات الطلبة المسجلين لان الجامعات في غزة كانت قد رفعت تفاصيلها للوزارة لكن هناك معلومات ربما لم ترفع ومع الاسف في ظل الحرب والتدمير هناك ضياع للمعلومات وسجلات الطلبة وبالتالي لا بد من البحث عن بيانات الطلاب حيث تم البدء بالحصول على البيانات المركزية وبدانا ناخذ بعض المعلومات مشيرا الى انه و مع نهاية الفصل وبداية الفصل الصيفي سيكون لديهم قدرة ومعرفة اكثر لفتح المزيد من الفرص امام الطلاب للالتحاق.

وفي ختام حديثه قال رئيس جامعة فلسطين الاهلية الدكتور عماد الزير ان من حق شعبنا ان يستمر وشدد على ان رسالة الجامعات الفلسطينية هي ان في التعليم مقاومة وان الجامعات صامدة وتساند اهلنا وجامعاتنا وشعبنا وطلبتنا في قطاع غزة وان كافة الزملاء في جامعة فلسطين الاهلية وكل الجامعات الفلسطينية مستعدون لتقديم كل ما يلزم لاتمام العام الدراسي لطلبة التعليم العالي في غزة من خلال العمل يدا بيد وبذلك يتم بناء غزة والضفة التي لن يغادرها شعبنا الفلسطيني الصامد على ارضه لحين تحقيق حلم الدولة المستقلة التي يمثل التعليم جزء اساسي منها.

المصدر:"PNN"