حزب الله: استهدفنا بالمدفعية جنود الاحتلال أثناء تحصينهم موقع المرج

وطن: أعلن حزب الله استهدافه، اليوم الأربعاء، مجموعة من جنود ‏الاحتلال أثناء قيامهم بتحصين موقع المرج بقذائف المدفعية، وتحقيق إصابات مؤكدة.

وظهر اليوم، استهدف المقاومون موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة.

وقبل ذلك، اعلن حزب الله استهدافه تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة.

فيما أعلنت المقاومة صباح اليوم استهدافها تموضعاً مستحدثاً لقيادة سرية إسرائيلية خلف ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى استهداف موقع "الراهب" بالأسلحة الصاروخية، وتجمعاً لجنود الاحتلال في محيطه.