منذ بدء الحرب على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140

وطن: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان له، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع بعد ارتقاء الصحفي محمد السيد أبو سخيل، وهو مذيع ومحرر في إذاعة صوت القدس، والصحفي طارق السيد أبو سخيل، وهو محرر رقمي في إذاعة صوت القدس، خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

ويوم الإثنين الماضي، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء بعد اقتحامه مدة 14 يومًا، مخلفًا مئات الشهداء داخل المجمع ومحيطه، فضلاً عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل بالمنطقة.

يشار إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 32975 شهيدًا و75577 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة.