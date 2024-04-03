مستوطنون يستولون على العشرات من الأغنام شرق بيت لحم

وطن: استولى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على العشرات من الأغنام في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الباحث في شؤون الاستيطان حسن بريجية، بأن مجموعة من المستوطنين استولت على 53 رأسا من الأغنام تعود للمواطن خليل عبد سلمان، أثناء رعيها في برية تقوع.

يشار إلى أن المستوطنين صعّدوا في الفترة الأخيرة اعتداءاتهم المتكررة بحق رعاة الأغنام، من خلال الاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، وإطلاق الرصاص نحو الأغنام، ما أدى إلى نفوق عدد منها، والاعتداء بالضرب على رعاة الأغنام كما جرى في كيسان والرشايدة وتقوع.