ارتفاع سعر عملة Dogwifhat بنسبة 24% مع الانطلاقة اللافتة للعملة الجديدة DogWifCat

بعد فترة هدوء اختبرتها مؤخراً فئة عملات الميم، تجدّد هوس المستثمرين بها إثرَ ارتفاع سعر عملة Dogwifhat (ذات الرمز WIF) بأكثرَ من 24% خلال يوم واحدٍ الأمرُ الذي أثار حماسة المتداولين، لكنّ جميع الأنظار تتجه حالياً إلى عملة الميم الجديدة DogWifCat (ذات الرمز DWIFC) التي تمّ إطلاقها مؤخراً لمعرفة إمكانية تحقيقها مكاسبَ أكبرَ إثرَ اشتعال حماسة المتعاملين في السوق للمضاربة مجدّداً.



ارتفاع سعر Dogwifhat بنسبة 24% متفوّقة على فلوكي (FLOKI)

يبدو أن عملة Dogwifhat (ذات الرمز WIF) قد عادت إلى الواجهة بعد فترة هدوء نسبيّ، إذ شهدَت عملة الميم القائمة على بلوكتشين سولانا ارتفاعاً بنسبةٍ تجاوزت 24%، ليتمَّ تداولها حالياً بالقرب من مستوى 2.80$ الذي يمثل أعلى مستوياتها المسجّلة منذ الثلاثاء الماضي.

علاوةً على ذلك، سمَحَ هذا الارتفاع لسعر عملة WIF بإزالة عقبتين رئيسيتين: إذ استقرَّ أعلى مؤشر متوسط الحركة الأسيّ المقاس لمدة 20 يوماً (EMA-20) على المخطط البيانيّ اليومي، كما اخترق مستوى المقاومة البالغ 2.60$.

وأدى تهافت المتداولين على شرائها إلى إكساب اتجاهها الصاعد زَخماً واضحاً، لترتفعَ أحجام تداولها الفوريّ اليوميّ بنسبة 60% مسجّلةً 473 مليون دولار، إضافةً إلى رفع مرتبة عملة WIF على قائمة أعلى العملات من حيث القيمة السوقية، حيث تمكنت WIF من اعتلاء مكانة عملة فلوكي (FLOKI) لتصبحَ رابعة أعلى عملات الميم بعد عملات دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وبيبي (Pepecoin-PEPE)؛ ومن المرجّح استهداف عملة WIF لمستوى 3.30$ الذي لم تتمكن من الاستقرار أعلاه الأسبوع الماضي، لكنّ الزخمَ الحاليّ قد يمكنها من تحقيق ذلك هذه المرة.

سوق عملات الميم يستعيد أمجاده قبل حدث تنصيف بيتكوين

على الرغم من تصدّر ارتفاعات عملة WIF عناوين الأخبار، إلا أنها ليست العملة الوحيدة التي تشهد انتعاشةً ملحوظةً، فقد ساد اللون الأخضر غالبية مخططات أسعار عملات الميم رغم عدم وجود محفّز واضح لارتفاعاتٍ كهذه، حيث ارتفعت عملة DOGE بنسبة 2% منذ صباح أمس، إضافةً لارتفاع أسعار كبريات عملات الميم الأخرى كعملتي SHIB وPEPE بنسب مماثلةٍ، في حين حققت العملات الجديدة -كعملة MOG- مكاسبَ تجاوزت عشرةً بالمئة.

وكما أسلفنا، لا تقف أيّ أسباب جوهريةٍ وراء هذا الاتجاه الصاعد عالمياً، إذ بينما يعزوه البعض إلى استثمارات حيتان الكريبتو وغيرهم من كبار اللاعبين، يعتقد آخرون أنّها تعود إلى تزايد الاهتمام بالمضاربة قبل حدث تنصيف بيتكوين الشهر المقبل.



ورغم عدم وجود رابط مباشر بين فئة عملات الميم وحدث التنصيف، إلا أنها غالباً ما تشهد زيادةً في الطلب عليها خلال الفترات التي تعمّ فيها الأسواق حالةٌ من التفاؤل، لكن وبغض النظر عن السبب، فإنّنا نمرّ حالياً ببداية أسبوع رائعةٍ بالنسبة لمستثمري الكريبتو.

هل تُعَد DogWifCat أحدث عملات الميم ذات الآفاق السعريّة الهائلة؟

قد تستفيد عملة الميم الجديدة DogWifCat (ذات الرمز DWIFC) من الزخم الصاعد الحاليّ للأسواق، بل وقد تتفوّق على سواها أيضاً؛ فرغم إطلاقها منذ أقلَّ من أسبوع على منصة التداول اللامركزية Raydium، إلا أن قيمتها شهدت ارتفاعاً هائلاً يذكّرنا بالنموّ الهائل لعملات الميم العام الماضي؛ حيث ارتفعت بنسبةٍ تجاوزت 6,000% خلال أوّل 48 ساعةً من تداولها نظراً لتهافت المشترين الأوائل على هذه العملة المستوحاة من سابقتها Dogwifhat.

لكنّ هذا الاتجاه الصاعد فقد زَخمه مؤخراً لتخسرَ عملة DWIFC جزءاً كبيراً من مكاسبها، إلا أنها ما تزال تحظى بما يؤهلها لتحقيق ارتفاعاتٍ مذهلةٍ في أيّ لحظة؛ فبعد ارتفاعها الأوليّ الذي تبعه تصحيحٌ سعريّ، تمكنت العملة من تحقيق عدة ارتفاعاتٍ بنسب تزيد على 70% إثرَ تزايد نشاط شرائها، ويُعَد أداؤها ممتازاً بالنسبة لعملة ميم جديدة، إذ سرعان ما وصلَ عدد مالكيها إلى 8,000 تقريباً.

كما تضاعفت قيمتها السوقية لتصل إلى 5.5 مليون دولار، مع توفير سيولةٍ ضخمةٍ قدرها 3.3 مليون دولار على منصّة Raydium، ولعلَّ أكثرَ ما يثير الإعجاب هو وصول حجم تداولها اليوميّ إلى 7.1 مليون دولار، ليتسبَّبَ هذا المزيج من الضجّة الكبيرة وحجم التداول الهائل بمسارعة 1,200 شخص لمتابعة قناة DogWifCat على تيليجرام خلال الأيام الخمسة الماضية.



بالتالي، ونظراً لانتعاش سوق عملات الميم بشكلٍ عام، فقد تكون عملة DogWifCat إحدى العملات التي تجدر مراقبتها خلال هذه السوق الصاعدة.



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